Anche la Sampdoria punta su Kjaer, sarà derby di mercato

Novità di mercato nel capoluogo ligure. Sia Genoa che Sampdoriapare siano interessate al difensore del Milan Simon Kjaer. Il rossonero sarebbe un profilo d'esperienza che tornerebbe profondamente utile ad entrambe le formazioni viste le difficoltà in campionato. Ne sa qualcosa la Fiorentina che ha stravinto al Ferraris, ma anche la Ternana che per poco non faceva il colpaccio contro i blucerchiati. Per cui aggiungere al proprio pacchetto arretrato un difensore da 70 partite in Serie A, beh, non sarebbe male e garantirebbe una certa sicurezza là dietro. Ora il problema è affrontare la concorrenza. In ogni caso la Samp ha già pronta l'alternativa German Pezzella, ex Fiorentina ora Real Betis.