Bari, Mazzotta: “Siamo maturi. Serie A? Se miglioriamo in casa possiamo sognare”

Nel primo pomeriggio di oggi è intervenuto in conferenza stampa Antonio Mazzotta , terzino sinistro del Bari, che dopo un inizio di stagione in cui sembrava fuori dai progetti dei pugliesi, si sta finalmente ritagliando il suo spazio. Il classe '89 ha commentato il momento della squadra e l'avvicinamento alla partita col Frosinone capolista.

BARI -"Siamo una squadra più esperta, con giocatori che hanno tanti campionati di Serie B alle spalle e che conoscono i momenti della partita. Siamo maturi, sappiamo soffrire e quando c'è da far male all'avversario ci riusciamo. In B se non prendi gol molto spesso porti a casa punti. Venivamo da un periodo non dei migliori e ci siamo compattati. La squadra sta facendo bene in attacco e in difesa, abbiamo trovato la quadra".