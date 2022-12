Ascoli-Reggina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

In campo alle 15 per il match della 19^ giornata di Serie C, l'Ascoli e la Reggina, sfida che è molto attesa. Tante le assenze da una parte e dall'altra ma sarà battaglia per punti che valgono parecchio in classifica. La Reggina che chiude il 2022 in trasferta è seconda a tre punti dalla capolista Frosinone. Ascoli al nono posto con 25 punti.