Ascoli-Spal, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la seconda giornata di Serie B.

Scende in campo la Serie B per la seconda giornata. Dopo l' anticipo tra Bari e Palermo , ecco il sabato della cadetteria presentare tre match. Tra questi anche Ascoli-Spal , partita che si annuncia molto interessante. Le due formazioni si sfideranno a partire dalle 20:45.

Gara avvincente quella di questa sera tra Ascoli e Spal. I padroni di casa cercano il bis dopo il successo della prima giornata ottenuto contro la Ternana per 2-1. Discorso diverso per i ferraresi che sono stati sconfitti in casa dalla Reggina per 1-3. Gol della bandiera che in quell'occasione era stata messa a segno da La Mantia.