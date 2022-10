Assemblea Lega B, focus su riforme e risparmio energetico

Assemblea di Lega Serie B a Milano con tutte le società presenti. In apertura, nelle comunicazioni del presidente Mauro Balata , si è proceduto all’aggiornamento dei ricavi in ottica di una maggiore sostenibilità economica e di contrasto alla forte crisi che sta coinvolgendo i vari settori economici del Paese, compreso il calcio.

Trattato il tema dell’efficientamento energetico con la relazione che si trasformerà in un protocollo di buone pratiche e comportamenti virtuosi come ad esempio l’utilizzo delle luci per le gare in orario diurno, che verranno accese solo in caso di condizioni meteo sfavorevoli o con visibilità limitata, e alcune misure strutturali da adottare negli stadi e nei centri sportivi per generare economie di risparmio.