Balata: “In prima linea per le riforme. Aspettiamo il parere degli altri”

Mauro Balata , presidente della Lega Serie B , ha parlato a margine dell’incontro dell’Agenzia Italpress con il mondo dello sport nella nuova sede di Milano. Il numero uno della serie cadetta ha nuovamente preso in esame il tema sulle riforme e ha inoltre parlato dello svolgimento del campionato nonostante il Mondiale in Qatar. Queste le sue parole:

"Sulle riforme siamo sempre stati in prima linea. A prescindere dai problemi della Lega B con sette società che cambiano ogni anno su 20, sono una questione che riguarda tutto il sistema calcistico italiano che ha bisogno di modernizzarsi ed evolversi e diventare un sistema capace di contrapporsi a tutti gli altri sistemi che più di noi si sono innovati negli ultimi dieci anni. E’ un’urgenza a cui bisogna trovare soluzioni condivise, però bisogna anche che ognuno di noi manifesti le proprie idde. Noi lo abbiamo fatto, adesso aspettiamo di conoscere quelle degli altri e poi di chiudere questo capitolo. Scelta coraggiosa giocare durante i mondiali? Dal punto di vista del pubblico sta andando benissimo, abbiamo deciso di farlo per regalare il nostro calcio a tutti i nostri tifosi e anche oltre i nostri tifosi in un periodo in cui la A non c'è. Siamo felici che la B continui ad allietare il fine settimana di tutta la gente e degli appassionati".