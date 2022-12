Balata: “Riforma? Tre livelli da 20 squadre per essere più competitivi”

"Abbiamo chiesto di mettere questo tema all’ordine del giorno del consiglio federale di lunedì. Temo che non si farà nulla neanche quest’anno, sebbene non ci si possa più permettere ulteriori ritardi. Con l’attuale distribuzione delle risorse, se la B non riesce a raggiungere la sostenibilità nonostante la crescita dei ricavi figuriamoci chi sta sotto di noi, con il 2% di mutualità anziché il 6% e il triplo delle società. La Lega di B aveva già approvato la prima bozza di riforma del presidente Gravina, con 3 livelli da 20 squadre in grado di rendere l’intero sistema più competitivo. Ripartiamo da lì. Vorrei una riforma dei campionati che produca un calcio più bello e più sostenibile. L’attuale turnover in B, che coinvolge 7 squadre su 20 tra promozioni e retrocessioni, è improponibile. Serve poi un upgrade infrastrutturale per chi partecipa ai campionati professionistici: noi, attraverso un monitoraggio costante, abbiamo ridotto le problematiche sui campi da gioco. Ma la vera scommessa, per tutti quanti, è consentire ai ragazzi di talento di mostrare ciò che valgono, di svilupparsi e dare al sistema un valore aggiunto".