Ballardini: “Genoa salvo con me l’anno scorso? Non so, ma quando ho lasciato…”

Una stagione in Serie B come favorita per la promozione. Parliamo del Genoa che, nonostante un avvio con qualche passaggio zoppicante, resta comunque tra le squadre candidate al ritorno nel massimo campionato italiano. Chi conosce bene l'ambiente del Grifone è senza dubbio l'ex storico mister Davide Ballardini che, intervistato dall’emittente RTV San Marino, come riportato da Primocanale, è tornato a dire la sua sulla retrocessione del club avvenuta lo scorso anno.