Bari, Antenucci: “Inizio incredibile in campionato tosto. Futuro? Vorrei fare il ds”

"Fare risultato è sempre bello, ma bisogna far fronte ad un campionato difficile in cui non si può pensare di vincere sempre. Abbiamo fatto un inizio incredibile, qualche pareggio ci può stare, abbiamo incassato una sola sconfitta. Poche vittorie al San Nicola? Dobbiamo cercare di fare meglio, abbiamo ogni volta uno spettacolo di pubblico incredibile, serve fare qualche punto in più. Il campionato è molto equilibrato, ci sono davvero buone squadre. Si tratta di un torneo avvincente, secondo me sarà così fino alla fine. Cheddira? Il mio modo di giocare nell'ultimo periodo è cambiato, da finalizzatore sono diventato maggiormente centrocampista offensivo. Ci sono periodi in cui si riesce a fare risultato ed altri in cui fatichiamo, ora mancherà Walid ma abbiamo tanti altri calciatori davanti, chi giocherà farà benissimo lo stesso. Abbiamo fatto tutti un grande in bocca al lupo, siamo davvero felici per lui, è un grande riconoscimento anche per noi. Futuro? Sto facendo il corso da direttore sportivo, in questo momento mi piace imparare più cose possibili per il futuro".