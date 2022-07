Bari, Antenucci: “Le altre squadre hanno più pressioni. La B è un bel campionato”

Il Bari si prepara a fare il suo ritorno in Serie B. Dopo la promozione dell'anno passato, i biancorossi proseguono il lavoro in ritiro, che domenica prossima concluderà la prima parte di lavoro con il test amichevole contro il Frosinone , in quello che sarà un assaggio del prossimo campionato cadetto. Proprio sul torneo di serie B si è soffermato l'attaccante Mirco Antenucci . Queste le sue parole a Radio Bari:

"Ho fatto per tanti anni la Serie B e secondo me è uno dei campionati più belli da giocare, poi quest’anno a maggior ragione per le squadre presenti. Lo scorso anno in Serie C tutte facevano la partita della vita contro di noi, ma quest’anno sarà diverso perché ci sono Parma, Genoa, Cagliari, Pisa e Venezia, tutte squadre che hanno più pressioni. L’obiettivo è fare un bel campionato, mantenere la categoria e mostrare la nostra identità dando battaglia su ogni campo. La differenza con la C sta nelle strutture e nel fatto che difficilmente troveremo squadre che faranno barricate con noi. Ceter? L’ho visto subito sorridente ed è una bella cosa. Fisicamente si vede che è imponente quindi spero possa darci una grande mano. Dal ritiro non posso che avere sensazioni buone e positive, stiamo lavorando bene. Con Vicari ci siamo sentiti spesso prima del suo arrivo a Bari, non potevo che parlargli bene di questa piazza e di tutto l’ambiente. Quando mi faceva delle domande cercavo di spingerlo ad accettare".