Bari, Bellomo: “Non sarei mai andato via da qui. Il club merita altri palcoscenici”

"Ho girato tanto, ma fosse stato per me non sarei mai andato via. Sono molto legato a Bari, sono nato qui e ci sto bene. Poi, purtroppo, quando sono stato costretto a farlo sono andato via. Sono ritornato in seguito, ma le cose non sono andate come speravo. Prima che De Laurentiis arrivasse, il Bari ha dovuto attraversare momenti difficili. Pur giocandoci contro, non ho mai smesso di tifare la mia squadra. Questa è una grande città che merita ben altri palcoscenici, la speranza è che questa sia la volta buona per portare a termine un percorso interrotto tempo fa“.