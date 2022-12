Bari, Bellomo: “Stiamo dimostrando il nostro valore. Reggio Calabria seconda casa”

Nicola Bellomo , centrocampista del Bari , ha parlato in vista della gara dei biancorossi contro la Reggina . Sarà seconda contro terza in classifica, in un big match che ha sapore di Serie A. Bellomo è un ex della sfida visti i suoi trascorsi in amaranto e ha speso parole di apprezzamento verso Reggio Calabria. Queste le sue parole a LaC Tv:

"Sono emozionato di tornare a Reggio, lì ho vissuto anni indimenticabili e anche la mia famiglia è stata benissimo. Se non fosse arrivato il Bari non sarei mai andato via. Insieme alla mia città è l’unica piazza in cui sono stato davvero bene, una seconda casa. E sono felice anche per i tifosi che finalmente abbiano una società solida dopo un’estate in cui si viveva alla giornata. Il Bari? Stiamo dimostrando il nostro valore, anche i pareggi dell’ultimo mese saranno importanti alla fine. Siamo pur sempre una neo promossa e ci sono società che hanno speso molto più di noi, inoltre in Serie B prima bisogna fare i punti per salvarsi e poi si può pensare a divertirsi. Anche lo scorso anno alla Reggina dopo una grande partenza ci siamo ritrovati in basso per una serie di sconfitte. Bisogna stare attenti".