Bari-Benevento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo dalle 16:15 per il match del campionato di Serie B. Bari a quota 50 punti, Benevento a 29. Sfida quasi da testacoda.

Redazione ITASportPress

Bari-Benevento scenderanno in campo oggi, sabato 1 aprile 2023 alle ore 16:15 per la 31esima giornata di Serie B. Gara molto sentita e che si annuncia affascinante.

Bari-Benevento, le ultime 50 punti e quarto posto momentaneo per il Bari, situazione ben diversa per il Benevento con 29 punti e la battaglia per salvarsi e restare in cadetteria.

La formazione di casa guidata da mister Magnani proverà a trovare tre punti importanti in ottica playoff promozione. Per farlo il tecnico si dovrebbe affidare a Cheddira in avanti con Botta ed Esposito appena alle sue spalle. Tra i pali spazio a Caprile.

Nelle Streghe di Stellone Carfora e Pettinari dovrebbero essere i terminali offensivi. Paleari avrà il compito di proteggere la porta dagli attacchi baresi.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Bari e Benevento andrà in scena oggi, sabato 1 aprile 2023, alle 16:15.

Gli appassionati del campionato cadetto e in generale i tifosi delle due formazioni potranno vedere in diretta tv e in streaming la partita su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky. Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio Sky Go. Poi c'è l'alternativa NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà essere seguita anche su DAZN e su Helbiz Live, che trasmettono tutte le partite del campionato cadetto.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

BARI (4-3-2-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benedetti; Botta; Esposito; Cheddira. All. Mignani

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Letizia, Veseli, Tosca; Foulon; Improta, Acampora, Viviani, Tello; Carfora, Pettinari. All. Stellone