Bari, Caprile: “Siamo a venti punti dall’obiettivo. A Benevento un buon pareggio”

"Credo che alla fine dei conti sia stato un buon pareggio contro una squadra forte, costruita per stare nelle zone alte della classifica. E’ ovvio che ci siano stati momenti della partita in cui non abbiamo reso al massimo, però penso che bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno: anche nella nostra giornata non migliore un punto lo abbiamo fatto, siamo a venti punti dal nostro obiettivo. Improta? Lui ha fatto un bel gol, intanto, bisogna fare i complimenti all’avversario. Non l’ho vista partire, ma non l’ho ancora analizzata con il mister dei portieri. Ci sarà tempo per farlo, lavoro per parare ogni tiro. Siamo una squadra che sta concedendo poco, i numeri dicono questo ma dicono anche che siamo il secondo miglior attacco. Non siamo dei fenomeni nel difendere e non c’è una crisi nel fare gol, alla fine è sempre un lavoro di squadra. Sudtirol? Sono una squadra forte, in netta ripresa dopo un avvio di stagione. Vengono dalla Serie C come noi, sono forti e compatti. Sarà una gara difficile e impegnativa".