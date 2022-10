Bari, Cheddira: “Mio gol preferito al Palermo. Esultanza? Un balletto che…”

Parla l'attaccante, grande protagonista dell'avvio di stagione del club.

Redazione ITASportPress

15 punti in classifica e primo posto condiviso con Reggina e Brescia. Parliamo del Bari che sta stupendo in questo avvio di stagione in Serie B. Merito anche della vena realizzativa e delle prestazioni di Walid Cheddira, autore del sesto e settimo gol stagionale nell'ultima sfida contro le Rondinelle. Proprio l'attaccante ha parlato ai microfoni di RadioBari del momento di forma personale e non solo.

"Il segreto? Io mi comporto come sempre, continuo a lavorare ed allenarmi duramente per cercare di migliorare. In me non è cambiato niente. Sabato contro il Brescia ci siamo divertiti tantissimo, ogni compagno giocava per l'altro, il gruppo ci sta dando forza", ha detto Cheddira sottolineando la forza della squadra nel suo complesso. "Il gol più importante? Sicuramente il più significativo è stato il primo in Serie B, quello contro il Palermo. L'ho realizzato davanti a tutti quei tifosi".

Alcune curiosità anche sull'esultanza: "Da cosa nasce? È un balletto che spopola in America, soprattutto in un videogioco per la Playstation a cui giochiamo con i compagni di squadra".

Infine un passaggio anche sulla Nazionale: "Scendere in campo con il Marocco è stato un grande onore, il sogno di ogni bambino è quello di giocare con la propria Nazionale. Io ancora convocabile con l'Italia? Le scelte ormai sono state fatte, sarebbe molto brutto cambiare".