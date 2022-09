Bari, Cheddira: “Mondiale col Marocco e gol in Serie B, non mi pongo limiti”

Parla l'attaccante del club pugliese.

Redazione ITASportPress

Prima convocazione con la Nazionale del Marocco per Walid Cheddira, attaccante del Bari, che sta raccogliendo i frutti del suo grande lavoro e del suo stato di forma anche in termini di gol. Il giocatore ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport sottolineando la grande gioia per questo periodo e i sogni per il futuro.

"Non immaginavo quel che sta accadendo ora. Un sogno? Una grande emozione? Un onore? C’è di tutto in questa convocazione col Marocco. I sacrifici a volte pagano. Ti ricompensano con riconoscimenti importanti. Ma voglio credere che sia solo l’inizio. È stato il Marocco a scegliere me", ha detto Cheddira.

Sul suo avvio di stagione col Bari con 9 reti fra campionato e Coppa Italia: "Per me è più importante che il Bari stia facendo bene, che sia imbattuto, siamo partiti con il piede giusto. Fare gol mi rende felice. Ma sono contento anche quando offro un assist. Vi sembrerà strano, ma non mi pongo limiti. Voglio fare meglio possibile, in partita e in allenamento. So di essere ancora ai nastri di partenza, o quasi".