Bari, Cheddira va al Mondiale: salterà almeno due match di campionato

Sono stati ben 14 i gol segnati da Cheddira in 15 partite ufficiali tra campionato e Coppa Italia: uno ogni 85 minuti in campo, per uno score completato da quattro passaggi vincenti per i compagni di squadra e un calcio di rigore procurato, alla prima giornata di Serie B sul campo del Parma. Scorrendo il calendario del campionato ci sono già delle certezze sulle partite che Cheddira salterà: non ci sarà il 27 novembre a Como e il 4 dicembre in casa contro il Pisa. Se il team di Regragui dovesse superare il gruppo, allora anche le sfide dell’8 dicembre a Cittadella e dell’11 dicembre in casa contro il Modena sarebbero a rischio.