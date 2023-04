Bari-Como, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 14 per la 33esima giornata di Serie B. Sfida importante al San Nicola.

Bari-Como si giocherà oggi, sabato 15 aprile 2023 alle ore 14 per la 33esima giornata di Serie B. Partita molto importante per le ambizioni dei padroni di casa che sognano di confermarsi al terzo posto e, magari, di mettere pressione al Genoa, secondo.

Bari-Como, le ultime

Padroni di casa al momento terzi e con grande entusiasmo. Nel Bari di mister Mignani ci sarà spazio in avanti per Antenucci e Cheddira in attacco sostenuti da Folorunsho. In mezzo Maita, Benali e Benedetti. In difesa davanti a Caprile spazio per Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta.