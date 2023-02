Bari-Cosenza, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 16:15 per il match di campionato di Serie B.

Bari-Cosenza si sfideranno oggi per il campionato di Serie B . Al San Nicola sarà match importante, specie per le grandi ambizioni dei padroni di casa che, con tre punti, andrebbero al terzo posto.

Da una parte l'ambizione del Bari di Mignani, dall'altra la voglia del Cosenza di Viali di ben figurare e soprattutto di provare a trovare punti preziosi per risalire in classifica.

I padroni di casa dovrebbero puntare su Cheddira in avanti per scardinare la difesa ospite insieme a Botta e Esposito. Negli ospiti toccherà, invece, a Finotto reggere il reparto d'attacco supportato, forse, da Zarate e Marras.

Probabili formazioni e dove vederla

Bari-Cosenza si giocherà, come detto, questa pomeriggio di domenica 12 febbraio 2023 alle ore 16:15. La partita di Serie B sarà trasmessa in diretta da DAZN ma anche da Sky sul canale Sky Sport Calcio. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con DAZN. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di DAZN. In streaming anche con Sky Go e Helbiz Live.