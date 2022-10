Bari, De Laurentiis: “Contro l’Ascoli solo un incidente di percorso”

Il Bari è reduce dalla prima sconfitta in campionato in casa contro l'Ascoli. I biancorossi hanno dovuto quindi abbandonare la vetta della classifica, dove era c'è la Ternana. Nella prossima sfida di oggi in Coppa Italia contro il Parma, la squadra di Mignani vorrà subito riscattarsi. A margine della presentazione del nuovo libro di Antonio Di Gennaro, il presidente Luigi De Laurentiis ha parlato della situazione. Queste le sue parole: