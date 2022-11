Bari, De Laurentiis: “Grandi ambizioni, vogliamo la A anche se…”

Il patron biancorosso ha grande ambizione per la sua squadra.

Redazione ITASportPress

20 punti in classifica e quarto posto, in attesa del match odierno della Reggina. Parliamo del Bari di Luigi De Laurentiis che ospite questa mattina in ‘Buongiorno Bari’ sulle frequenze di RadioBari, media partner ufficiale biancorosso, ha parlato della stagione del suo club e delle grandi ambizioni per il futuro.

MOMENTO - "Sono felice, sono in un momento di gioia sportiva. Partiti in un campionato per noi nuovo, con un gruppo di ragazzi che hanno dimostrato tanto lo scorso anno. Con Mister e DS stiamo portando avanti un progetto importante, ambizioso e lo stiamo facendo in maniera lucida, concentrata. Respiro all’interno del gruppo positività, voglia di vincere, abbiamo la testa libera e questi sono ingredienti fondamentali per i buoni risultati che stiamo raccogliendo", ha detto De Laurentiis.

AMBIZIONE - Il numero uno del club non nasconde la voglia di stupire: "[...] Abbiamo voglia di allenarci e continuare a far bene in un campionato avvincente, bello, molto combattuto, dove siamo la migliore delle neo promosse e che abbiamo anche visto dal vertice. Il mio bilancio non può che essere molto positivo. [...]. La nostra ambizione è sempre stata quella di riportare il Club in Massima Serie; è un processo complesso, non scontato. Abbiamo ottenuto due promozioni in quattro anni e credo che la Proprietà abbia dimostrato di essere ambiziosa e di investire nel progetto, di prendersi rischi. In corso d’opera abbiamo trovato calciatori che si sono valorizzati e non può che essere un bene per i tifosi, per il Bari. Ovvio che è difficile pensare che si potrebbe dover passare mano, sarebbe un grande dispiacere, ma il Bari rimane ambizioso. Per me, sentire l’affetto dei tifosi, sentire che credono nella Proprietà e nel percorso che abbiamo costruito, mi riempie di gioia, perchè tutto è stato fatto con passione e sudore, col cuore in mano oltre che con gli investimenti. Vedremo quel che potrà accadere, il campionato è lungo, siamo realisti, non sono abituato a vendere fumo, ma a rispondere in maniera onesta. Il Bari oggi ha una compagine seria, lucida e sempre sul pezzo, il pubblico può stare sereno".

SQUADRA E SINGOLI - "Per quanto riguarda Cheddira, godiamoci il suo momento, è l’inizio. Abbiamo confermato un calciatore di grandissimo spessore, di livello; permettiamogli di continuare con serenità e di far bene. Questa squadra mi ha permesso di sognare tanto e continuo a sognare. Quanto fatto lo scorso anno lo porterò nel cuore a lungo e quest’anno continuo a sognare perchè ho un gruppo di livello. Per il futuro auguriamoci il meglio, come sempre".

TIFOSI - "Un exploit così importante a livello di pubblico non me lo aspettavo, è emozionante per me. Stanno dimostrando una volta di più di essere fra le più importanti tifoserie italiane; questo mi riempie di orgoglio. Lo stadio sta diventando sempre più interattivo, diamo possibilità di avere visibilità a band musicali locali e continueremo ad investire nello stadio come luogo di cultura, spazio per donne e famiglie. Aspettatevi delle sorprese nelle prossime giornate, soprattutto per Natale", le parole del presidente riportate dal sito del Bari.