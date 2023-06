Bari, De Laurentiis: “Ultima da presidente? Innamorato di questo territorio…”

Luigi DeLaurentiis ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida Bari-Cagliari. Il match che andrà in scena nella giornata di domani - domenica 11 giugno ore 20:30 - sarà valido per la finale playoff Serie B e deciderà il futuro del club per una duplice direzione. Con la vittoria, i galletti tornerebbero finalmente in Serie A ma dovrebbero rinunciare all'attuale presidente: "È una di quelle emozioni con cui convivo da tempo. C'è un conflitto continuo con quelli che sono i miei pensieri... in ogni caso io sono innamorato di questo territorio". Ricordiamo che se il Bari dovesse tornare in A, a causa della doppia carica in famiglia - Napoli, Aurelio De Laurentiis - il club dovrà necessariamente cambiare presidenza.