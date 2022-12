Bari, Di Cesare: “Sto recuperando dall’infortunio. Facciamo il tifo per Cheddira”

"Sto meglio, ho avuto un problemino al polpaccio. Ma è una settimana che mi alleno, e sono a disposizione. Cheddira? Noi facciamo il tifo per lui: spero per lui che il Marocco vada più avanti possibile, stanno facendo un grande Mondiale. Aspettiamo il suo esordio... Ci manca la vittoria, ma sono contento di quello che stiamo facendo: siamo una neopromossa, avrei firmato per essere quinto a questo punto del campionato. Siamo sopra a squadre come Benevento, Cagliari, Pisa. Nessuno ci ha messo sotto fin qui. Il Pisa è una squadra costruita per vincere il campionato: mi ha impressionato con la Ternana. Se la giocheranno fino alla fine. Ho un'età che non mi permette di programmare il futuro: mi voglio godere questo momento, se a giugno starò ancora in queste condizioni, potrò valutare di continuare. Cosa farò quando smetterò? Sto facendo il corso da direttore sportivo".