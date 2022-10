Bari, ds Polito: “L’obiettivo non è la Serie A. Alla Ternana ruberei…”

Le parole del ds del Bari

Ciro Polito, Direttore Sportivo del Bari, è intervenuto nella trasmissione Cose di Calcio condotta da Debora Carletti e Francesco Acchiardi su Cusano Italia Tv. "Se potessi porterei a Bari Palumbo dalla Ternana magari... [ride]". Il Bari sta mettendo in vetrina il gioiello Cheddira: "Offerte ufficiali non ci sono. Sappiamo che è un giocatore seguitissimo, con 8 gol segnati in campionato e 5 in Coppa Italia, ma ce lo teniamo stretto per adesso. Il mercato verrà dopo".

L’interesse si è poi spostato sull’obiettivo serie A: "Non ho fretta e non è per ora un obiettivo. Per costruire le squadre serve tempo, e io avevo chiesto tre anni. Siamo una neo-promossa ed è giusto che le cose vengano fatte gradualmente. Poi è normale che se dovesse succedere un miracolo, noi ce lo prendiamo e, di certo, non lo buttiamo via.”

Sulla prossima partita contro la Ternana

"Veniamo da due sconfitte in campionato e una in Coppa, quindi dobbiamo alzare ancora di più l'attenzione. Il livello è molto equilibrato nella parte alta della classifica, le partite sono tutte da giocare, la differenza tra vittoria e sconfitta è nella cura dei dettagli. Le ultime due gare testimoniano questo, non meritavamo di perdere".