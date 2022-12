Bari-Genoa, record di spettatori al San Nicola: saranno in 40 mila

Sarà una sfida che sarà ricordata per tanto tempo in Serie B e non solo. Lunedì sera Bari-Genoa farà registrare il nuovo record di pubblico per la Serie B (38.800 spettatori) stabilito proprio al San Nicola in occasione della sfida dei pugliesi contro la Ternana: la prevendita per lunedì è già vicina ai 35 mila biglietti. L’ultima volta che una gara di B ha superato quota 40 mila è accaduto a Bari nel 2013-14 con il Novara: 48.744 spettatori. Questo turno di Santo Stefano potrebbe essere anche quello più seguito in questa stagione. Un posticipo che può dare un’accelerazione importante alle squadre di Mignani (otto risultati utili di fila per i pugliesi) e Gilardino (da quando è arrivato, ha raccolto sette punti in tre gare con i rossoblù) -scrive oggi la Gazzetta dello Sport-. La squadra di Mignani, genovese doc, che ha vinto lo scudetto sampdoriano del ’91 (giocò una gara in quella storica stagione), arriva alla sfida contro i rossoblù forte degli otto risultati utili di fila e del miglior attacco della Serie B, insieme alla Reggina di Inzaghi. Cheddira ritrova il suo posto al centro dell’attacco dopo il quarto posto al Mondiale con il suo Marocco, e si troverà di fronte un Genoa che con il nuovo tecnico non ha subito gol nelle ultime tre partite. E, adesso, sta trovando finalmente una sua precisa identità, dentro e fuori dal campo, partendo dal 4-3-3 utilizzato nelle ultime partite. Adesso, la missione di Gilardino è quella di ridare vivacità a un attacco che sin qui ha segnato complessivamente solo 19 reti.