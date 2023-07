Bari, Menez: “Sono contento di essere qui, per me è un piacere immenso”

L'attaccante non vede l'ora di sbrigare le visite mediche e unirsi alla squadra. Nuova sfida per il 36enne ex Milan e Roma

È Jeremy Menez l'ultimo movimento in entrata da parte del Bari. L'attaccante ha deciso di salutare la Reggina ma non di cambiare categoria, rimanendo in Serie B e sposando la causa dei galletti. Queste le sue prime parole riportate da Antenna Sud: "Sono contento di essere qui, per me è un piacere immenso. Ora penso a fare le visite ed essere a disposizione già domani con i compagni. Mando un grande abbraccio a tutti i tifosi". Il francese ha già collezionato diverse esperienze in Italia, tra cui quelle in Serie A con Milan e Roma, oltre l'ultima con la maglia degli amaranto. Secondo SkySport firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo fino al 2025. Si attende solo l'ufficialità.