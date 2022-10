Bari, Mignani: “A Frosinone servirà una grande prestazione. Dobbiamo fare risultato”

"Andiamo ad affrontare una squadra che ha fatto molto bene fino ad oggi, in casa ha sempre vinto e non ha preso gol. Hanno giocatori di qualità, che sanno ribaltare velocemente l'azione. Noi dobbiamo fare una grande partita. Siamo due squadre simili per intensità. Il Frosinone se gli lasci campo, diventa pericoloso. Noi dobbiamo fare risultato: abbiamo bisogno di punti per la nostra classifica. Fattori determinanti? Bisogna stare molto attenti in tutte le situazioni. Dobbiamo lavorare da squadra, come ci è riuscito per buona parte di questo periodo. Zuzek col Parma ha fatto un'ottima partita, sapevo aveva bisogno di tempo per entrare in sintonia. E' un titolare come tutti. Maiello? Sta molto meglio, ma lo valutiamo ancora un giorno. Probabilmente non ci prenderemo un rischio, vediamo. Mallamo regista? Ci lavora spesso in settimana. Può essere un'alternativa sia a Maiello che a Maita. Col Parma ha fatto una grandissima partita".