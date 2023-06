Bari, Mignani: “Cagliari squadra forte ma noi li affronteremo petto in fuori”

"Si, sappiamo di trovare una squadra davvero forte. Ci siamo affrontati diverse volte in stagione e non abbiamo mai arretrato di un centimetro" ha esordito così Michele Mignani in conferenza stampa. Il tecnico ha parlato alla vigilia del decisivo playoff Serie B, in scena alle ore 20:30 di domenica 11 giugno. La finale Bari-Cagliari deciderà una volta per tutte quale sarà la terza squadra che approderà in Serie A la prossima stagione. "Quest’anno è stato un percorso davvero speciale. Abbiamo potuto toccare il cielo con un dito grazie ad un atteggiamento e una continuità di prestazioni che ti fanno percepire grandi emozioni. Ti fanno pensare che puoi giocartela contro chiunque".