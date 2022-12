Bari, Mignani: “Con la Reggina partita speciale. Un piacere incontrare Inzaghi”

"Siamo alla fine del girone di andata, vorrei sperare che questa classifica possa durare fino alla fine della stagione. Credo che questo sarà un campionato con una classifica cortissima con una quota promozione più bassa e una quota salvezza più alta. Vincere porta entusiasmo ma anche fare anche un punto può essere importante per dare continuità al nostro cammino. Ho giocato contro Inzaghi quando era a Verona, era un giocatore fortissimo: viveva per il gol ma aiutava anche la squadra. Rivedo in lui lo stesso spirito di far male all’avversario appena ti concede un centimetro. Sarà un piacere incontrarlo. Sarà una partita particolare e bella per le tifoseria gemellate, ma non ha valori diversi rispetto al solito per i tre punti. La Reggina cercherà di vincere la partita, si vede che è una squadra con una mentalità vincente. Gioca in casa e avrà uno stimolo in più contro il Bari. Folorunsho? Credo che la squadra sia sempre la stessa è solo cambiata la posizione di un giocatore. Questa è una soluzione che ha pagato ma è importante non farsi condizionare dal risultato. È un’idea del momento, vediamo se ci sarà possibilità di ripercorrerla. Sappiamo che anche loro sono pericolosi con i centrocampisti. Dobbiamo metterci grandissima attenzione in fase di non possesso. Promozione diretta? Non è un pensiero che possiamo avere ora la stagione passa da partite come quella contro la Reggina e poi da quella contro il Genoa".