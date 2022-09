Bari, Mignani: “Contro il Cagliari sarà stimolante. Sono tra i più forti”

Vigilia di campionato per il tecnico.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Bari di mister Mignani che domani affronterà il Cagliari per la sesta giornata del torneo di Serie B. Il tecnico ha presentato il match di cadetteria nel consueto appuntemento in conferenza stampa.

SFIDA - "Per noi sarà una gara stimolante, andiamo a giocare in uno stadio bello e importante, contro una squadra che fino all'anno scorso faceva la Serie A ed è una delle più forti formazioni del campionato. Dobbiamo metterci nelle condizioni di fare una grande partita, perché altrimenti diventa complicato. Loro hanno giocatori esperti e giovani che hanno giocato in A. Conosco la piazza perché ho allenato l'Olbia, è una città ambiziosa e noi dobbiamo stare molto attenti", ha esordito Mignani.

SQUADRA - A proposito dei suoi e dell'attacco: "Ho sempre pensato di avere tanti giocatori offensivi e negli ultimi giorni di mercato se ne sono aggiunti due con caratteristiche diverse dagli altri. Io cerco di guardare attentamente come lavorano in settimana e come crescono di condizione quelli che sono indietro, in base ai momenti e gli avversari cercherò di scegliere chi mandare in campo. Chi giocherà? Tutti devono dare il massimo e sapere che hanno la possibilità di giocare e qualche volta di andare in panchina".