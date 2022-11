Bari, Mignani: “Contro Südtirol, belli o brutti, conta vincere”

Le parole del tecnico alla vigilia della gara di campionato.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Bari di mister Mignani che in conferenza stampa ha presentato la gara che attende i suoi domani contro il Südtirol per la 13^ giornata di Serie B.

"Vorremmo tutti vedere una squadra spumeggiante, ma per una serie di motivi alle volte non ci riesci, è forse più facile farlo in casa con 40mila persone che fuori: lo so che è sbagliato, ma è inconscio", le parole del tecnico.

"Ad ogni modo abbiamo bisogno di punti e siamo pronti ad affrontare un avversario che era in Serie C come noi l'anno scorso e ora si sta confermando una squadra solida e organizzata. Di questo però non avevo dubbi, conosco l'ambiente e conosco Bisoli, tecnico esperto che sa dare organizzazione alle sue squadre. Quel che però ci interessa è vincere le gare, se saremo belli tanto meglio se saremo brutti ma con i tre punti andrà bene uguale".

Parlando del Südtirol: "Non posso sapere con che atteggiamento andrà in campo ma so che è una squadra fisica, con qualità, compatta che non si espone a grandi ripartenze. Per noi sarà fondamentale trovare il gol, che si trova in tanti modi... una palla inattiva, una bella azione, un'autorete. Nella testa dobbiamo solo pensare di avere 95' per vincere il match, senza comunque snaturarci, perché alla squadra non si può chiedere questo".

Un passaggio anche sulla convocazione di Cheddira con la Nazionale del Marocco per il Mondiale: "Siamo tutti felici della convocazione di Cheddira, perché è un premio al lavoro di tutti, alla società e al direttore che ci hanno creduto, allo staff e ai compagni che hanno lavorato con lui per la sua crescita, per il ragazzo stesso che ha fatto numeri importanti e ha avuto questo giusto premio. Ci mancherà per due match, ma intanto lo abbiamo domani, credo abbia anche smaltito il fastidio avuto in settimana, e sono certo che darà il 100% per il Bari".