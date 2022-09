Bari, Mignani: “Cosenza ha grande qualità, serve spirito di battaglia”

Michele Mignani , allenatore del Bari , ha parlato in conferenza stampa prima del match della 5^giornata di Serie B contro il Cosenza . I biancorossi sono reduci dal pareggio interno con la SPAL e vogliono tornare alla vittoria nella trasferta in Calabria. Queste le sue parole:

"Tutte le squadre che affrontiamo hanno qualità e noi cerchiamo in settimana di lavorare su quelle che possono essere le soluzioni. Il Cosenza ha giocatori bravi davanti e struttura nelle punte centrali, sfruttano le fasce laterali e sono una formazione con tante facce che sa essere sia aggressiva sia attendista. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro rivedendo quanto accaduto nell'ultima partita e lavorando su alcune situazioni, la squadra ha reagito bene. Non possiamo guardarci indietro, anche stamattina ho visto lo spirito giusto e la voglia di dare battaglia. Cheddira è un ragazzo intelligente e umile, non ho la percezione che il suo modo di essere sia cambiato dopo la notizia della convocazione da parte del Marocco. Non mettiamogli però pressioni superiori a quelle che servono. Se un giorno mi accorgerò che servirà gestire una situazione diversa lo farò, ma il nostro spogliatoio è sereno, anche se c'è chi è più contento e chi meno".