Bari, Mignani: “Difficile essere sempre spensierati. Il nostro obiettivo è…”

21 punti in classifica e sesto posto dopo 13 giornate. Il Bari di mister Michele Mignani , dopo un avvio sprint, ha perso qualche colpo ma sta comunque disputando un'ottima stagione dopo la promozione dalla Serie C.

Intervenuto a RadioBari, il tecnico ha parlato del momento della sua squadra e delle ambizioni per l'annata: "Difficile essere spensierati sempre, per tutto l'arco del campionato. L'anno scorso avevamo un obiettivo, che dava sempre pensieri. Quest'anno l'obiettivo è diverso: non sei obbligato a vincere il campionato, poi quello che viene lo devi prendere, senza porti limiti".

"Se e come cambierà il Bari senza Cheddira? Si può fare tutto. Ma non è Cheddira che determina un modulo. Abbiamo in rosa altri giocatori offensivi. Se penso ad un sostituto naturale è Scheidler: anche lui è dinamico, svaria. Doppio trequartista? Abbiamo Salcedo: col SudTirol abbiamo giocato con una punta centrale e due che gli lavoravano sotto. Si può fare assolutamente. Chi mi ha colpito fin qui fra gli avversari? Vazquez del Parma. Talentuoso, è bravo in tutto. Credo sia troppo facile fare il suo nome, ma mi tengo stretti i miei".