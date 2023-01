Bari, Mignani: “Entrare in campo capendo dove far male al Palermo”

Al 'Barbera' di Palermo la prima trasferta del 2023 del Bari reduce dal 4-0 casalingo contro il Parma. Il tecnico biancorosso Mignani ha presentato il match della 21a della Serie B. "Affrontiamo questa partita in buone condizioni fisiche visto che la squadra sta bene. Col Parma abbiamo ottenuto tre punti, ma ora ne abbiamo bisogno di altri. Siamo concentrati sulla gara col Palermo che è una squadra solida, che ha valori individuali e di collettivo. Sono molto organizzati. Mi aspetto una partita difficile. Il Bari dovrà entrare in campo capendo dove far male al Palermo. Servirà attenzione e intensità. Mi aspetto che si continuino a fare prestazioni, con queste si ottengono i risultati".