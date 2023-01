Bari, Mignani: “Girone di ritorno sarà più difficile. Sfida al Parma? Senza paura”

Il commento del tecnico verso la sfida di sabato 14 col Parma e non solo.

Voglia di fare bene e partire col nuovo anno con un risultato positivo. L'allenatore del Bari Michele Mignani ha parlato ai microfoni di RadioBari, come riportato da TMW, in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà la sua squadra sfidare il Parma.

"Dobbiamo aver sempre l'ambizione di fare meglio rispetto a quanto fatto, non abbiamo paura anche se il Parma è una squadra forte, con giocatori giovani ed elementi di grandissima qualità", ha detto il tecnico. E ancora sulla seconda parte di stagione dopo la pausa Natale: "Il girone di ritorno sarà più difficile e diventerà sempre più importante avere due giocatori per ruolo. C'è una sana competizione interna, quest'anno abbiamo dato più continuità ad un lotto di giocatori, ma chi resterà sarà protagonista".

Non manca un passaggio anche in chiave mercato che resterà aperto fino al 31 gennaio: "La squadra ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutte, credo fortissimamente in questo gruppo, ma ovviamente si può sempre migliorare e alzare il nostro livello", ha detto Mignani.