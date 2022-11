Bari, Mignani: “Il Como è in netta ripresa. Ci prepareremo per fare bene”

"Le partite offrono sempre difficoltà. Il Como è in netta ripresa, lo dimostrano i risultati e le prestazioni delle ultime giornate. È una partita aperta e complicata, ma lo sarà anche per loro. I lariani sono costruiti per fare un campionato di vertice, con investimenti importanti. Ci prepareremo per fare una grande prestazione. Io vorrei sempre avere tutta la rosa a disposizione su cui scegliere. Questo è un periodo dove qualcosa ci manca. Cheddira è in Qatar, Maita è squalificato, Di Cesare e Mazzotta saranno sicuramente out. Ricci ha accusato un fastidio, valutiamo che tipo di problema abbia. Abbiamo però ancora speranze di averlo a Como. Abbiamo comunque una rosa ampia e sono convinto che faremo la nostra partita. Non ci sono incognite, ho visto qualche partite dei Mondiali. Queste sfide come quella dell'Argentina e della Germania dimostrano che chiunque può vincere contro chiunque. Scheidler dopo il Sudtirol è partito qualche giorno per la Francia, ha lavorato in gestione si è aggregato dopo. Ha fatto tutta la settimana con la squadra. Ribadisco che debba incattivirsi, ma lo vedo in crescita sotto questo aspetto. Ha grandissimi margini di miglioramento, sa fare la prima punta e funge da raccordo. Quando arrivi da un campionato diverso è fisiologico avere bisogno di tempo. Sono convinto che possa dare un grandissimo contributo sia dal punto di visto realizzativo che di supporto alla squadra. A centrocampo il sostituto può essere chiunque. Mallamo è un giocatore che quando è entrato ha sempre fatto bene. È una certezza. Ci sono anche Bellomo e Benedetti, ho abbondanza in quella zona di campo".