Bari, Mignani: “Il pari di Como è molto importante”

Il tecnico del Bari, Michele Mignani ha commentato il pareggio conseguito sul campo del Como: “Un pari che vale tantissimo che dà continuità di risultati e ce lo teniamo stretto anche perchè conquistato in un campo difficile come questo di Como. Primo tempo non bello e siamo stati poco propositivi. Nella ripresa abbiamo creato i presupposti per pareggiare e ci siamo riusciti. Il Bari non è in crisi di gioco ma sono cresciute le rivali e noi ci stiamo assestando. Questo di Como è un risultato importante”.