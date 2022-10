Bari, Mignani: “Primo posto conta poco. Serve la stessa mentalità di sempre”

"Siamo solo all’inizio - assicura nel prepartita l'allenatore biancorosso - mancano tante partite. Sono difficili le fughe all’inizio. Nella gara di domani la mentalità deve essere la stessa. Se si pensa a pareggiare perdi. Noi lavoriamo sulla mentalità, la impostiamo sempre così. Javorcic? Nessuna rivincita - assicura - è un allenatore che apprezzo, ha fatto un’impresa nella squadra che allenava l’anno scorso. Viste le ultime prestazioni del Venezia, la squadra è in crescita. I quattro gol segnati al Cagliari lo dimostrano. L'anno scorso erano in Serie A, per me per organico valgono Cagliari e Genoa. Per me la partita di Venezia vale come quella del Parma. La gara sulla carta è proibitiva ma noi abbiamo entusiasmo. Mi piace parlare di entusiasmo e non di euforia. Bisogna sempre migliorarsi e ribadisco che non guardo la classifica. Credo che quello che avete visto nella fase offensiva sia simile alle mie richieste dell’anno scorso - precisa l'allenatore - la differenza grossa è lo spazio che troviamo mentre l’anno scorso tutti ci mettevano il massimo contro di noi e spesso si difendevano. Siamo sempre il Bari, ma ora affrontiamo squadre, come la prossima, che vengono dalla A e che vogliono mettersi in mostra e dimostrare la loro forza".