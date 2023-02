Bari, Mignani pronto per la Spal: “Fiducia ed entusiasmo. Un piacere sfidare De Rossi”

Il tecnico alla vigilia del match di campionato.

L’allenatore del Bari Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spal di domani, match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie B.

"Dalla squadra mi aspetto la solita risposta, alla fine della sfida contro il Perugia ho dato a tutti una pacca. Non ho mai percepito che la squadra non abbia avuto reazioni o atteggiamenti caratteriali non all’altezza", ha detto il mister.

Su cosa non deve mancare ai suoi: "Sappiamo che si possono incontrare difficoltà in certi momenti, ma tutte le gare offrono spunti e lezioni su cui riflettere, l’importante è che non manchino mai fiducia ed entusiasmo".

Sulla Spal e poi su De Rossi: "È una squadra che ha l’idea di mantenere il pallino del gioco e il palleggio cercando di sfruttare la superiorità numerica con gli esterni. De Rossi? Affrontarlo è un grande piacere, lo stimo molto e l’ho apprezzato tantissimo come calciatore oltre che come persona anche se non lo conosco personalmente. Tutte le volte che l’ho sentito parlare ho avuto la sensazione di una persona di livello".

Su Antenucci, ex della gara: "Mirco è un grande professionista, non deve dimostrare nulla, ma in una squadra con 25 giocatori è normale che ci siano delle rotazioni e il mio compito è quello di individuare ogni volta chi è più in forma. Da qui alla fine ci sarà bisogno di tutti".