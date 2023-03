Bari, Mignani: “Puniti dalla Ternana su nostro errore poi poco cinici”

Il tecnico dei galletti si rammarica per la sconfitta, con la partita che non è stata delle più spettacolari

Il Bari esce sconfitto dalla sfida odierna contro la Ternana, conclusasi sul risultato minimo di 1-0. Oltre il danno la beffa, visto che i galletti hanno subito il gol dall'ex Partipilo. Una partita che ha visto una squadra poco lucida in attacco come affermato dal tecnico pugliese Michele Mignani. Queste le sue dichiarazioni riprese da Ternananews.it: "Siamo partiti meglio della Ternana, poi abbiamo commesso un errore e la Ternana ci ha puniti. La partita si è messa in modo diverso, ma il Bari ha provato a reagire, a stare in campo con ordine, creare problemi alla Ternana che si è difesa senza rischiare molto. Il rammarico più grosso è non essere riusciti a sfruttare almeno una chance che abbiamo creato, su palle inattive e inserimenti, anche se grosse azioni pulite non ci sono state".