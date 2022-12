Bari, Mignani: “Senza vittoria da sei turni? Non sono preoccupato ma…”

Le parole del tecnico verso il match col Pisa.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Bari di mister Michele Mignani che, a secco di vittorie da sei gare, si è detto non preoccupato. Parlando in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Pisa, il tecnico ha presentato i temi caldi della gara.

"Come avviene in buona parte dei campionati a inizio stagione siamo tutti più liberi mentalmente e sciolti. Nella parte centrale siamo tutti meno esuberanti. Nelle ultime partite siamo sempre andati in svantaggio e questo è un discorso su cui lavorare", ha esordito Mignani. "Ormai il calcio è questione di centimetri, penso alle partite contro Ternana e Südtirol. Dobbiamo continuare a pensare che per fare gol occorre produrre gioco".

Ancora sulla questione dell'andare spesso in svantaggio: "Difficile farsi un'idea precisa su questo. Prima magari pensavamo di meno ed eravamo più liberi, partivamo subito all'arrembaggio. Ora pensiamo di più e questo magari ti può frenare".

Sulla sfida e l'attacco che deve fare a meno ancora di Cheddira, impegnato al Mondiale col Marocco: "Le caratteristiche di Walo nella nostra squadra non ce le ha quasi nessuno, a lui piace attaccare gli spazi alle spalle dei difensori per questo tante volte abbiamo giocato con lui avanzato e due giocatori più staccati a suo sostegno. Salcedo è uno che per qualità fisiche e tecniche può giocare tra le linee e attaccare lo spazio, ha gamba e strappo".