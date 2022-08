Bari, Mignani: “Siamo pronti per il Parma. Dobbiamo battagliare al meglio”

L'esordio stagionale della Serie B sarà affidato al match tra Parma e Bari , con i biancorossi che faranno il loro ritorno nella serie cadetta in uno stadio storico come il Tardini. Alla vigilia della partita, nella consueta conferenza stampa, Michele Mignani ha parlato della delicata sfida. Queste le sue parole:

ZERO PENSIERI - "In linea di massimo rimango dell'idea di avere tre attaccanti, che devono farsi trovare dove gli avversari lasciano spazi. Poi di base abbiamo quattro difensori e tre centrocampisti, ma non dobbiamo fissarci su queste cose. Dobbiamo semmai non avere pensieri perché, ripeto, affrontiamo una squadra sì giovane ma che ha gamba e qualità di gioco, che ha fatto sempre risultato, anche nelle amichevoli, persino con club di Serie A".