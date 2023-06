Bari, Mignani: “Südtirol? Si, la possiamo ribaltare. Dobbiamo…”

"Sono certo che domani potremo ribaltare tranquillamente il risultato". Senza un filo di dubbio Michele Mignani ha confermato massima fiducia nei suoi ragazzi. D'altronde, il Bari ha chiuso la regular season in terza posizione dietro solo a Frosinone e Genoa. Parliamo di una squadra con importanti individualità ma anche grandi ambizioni, abbastanza per ribaltare la sfida contro un avversario ostico come il Südtirol: "Possiamo prevedere le loro mosse e sfruttare gli spazi che ci concederanno - ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa -. L'obiettivo non è stravincere, ma fare un gol più di loro dando comunque poche possibilità all'avversario".