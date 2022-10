Bari, Mignani: “Servirà partita di grande sostanza. Ternana squadra offensiva”

“Sono convinto che nelle ultime tre partite la squadra abbia fatto sempre la prestazione. Trovi squadre super attrezzate, dove non ti devi spaventare se ne perdi due o tre. Ti devi spaventare se non c’è la prestazione, ma non è il nostro a caso. Ci sono stati episodi, che alcune volte vanno a tuo favore altre no. A Parma abbiamo creato occasioni, ma non le abbiamo sfruttare. A Frosinone siamo rimasti in 10, ma ci siamo difesi con ordine. Un episodio poi ha sancito una sconfitta che, se non fosse avvenuto, staremmo parlando di una prestazione strepitosa. Ogni settimana si affrontano sempre avversari tostissimi. Sono tutte partite equilibrate, ultimamente troviamo squadre tutte in un buon momento e in alta classifica. Dobbiamo preparaci bene per fare una partita di grande sostanza. Le squadre crescono e bisogna dare sempre di più. Ci sono più ipotesi, anche D'Errico e Folorunsho. La Ternana è una squadra offensiva nei giocatori e nella qualità. Sa difendersi bene. Quando gli spazi sono pochi, sono più bravi i giocatori che nello stretto sanno disimpegnarsi. La Ternana è una squadra offensiva, che non credo lascerà molti spazi. Dovremo essere bravi a saper giocare anche nello stretto“.