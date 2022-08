Bari-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 20:45 per la sfida di Serie B.

Redazione ITASportPress

Bari-Palermo, spettacolo in Serie B. Si torna in campo in cadetteria con la seconda giornata di campionato che dà subito l'occasione di una super sfida. Galletti contro rosanero, fischio d'inizio ore 20:45 di oggi 19 agosto 2022.

Bari-Palermo, le ultime

Momento positivo per entrambe le formazioni che arrivano da un buon primo turno. Bari che ha pareggiato contro il Parma in un bel 2-2 finale. Palermo che, invece, ha debuttato con una vittoria contro il Perugia tra le mura amiche.

Probabili formazioni e dove vederla

Bari-Palermo, match di Serie B valido per la seconda giornata, sarà trasmesso in diretta da DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match di Serie B sarà visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Esiste anche l'opsione Helbiz Live che trasmetterà il match del campionato cadetto anche sulle moderne smart tv. In questo caso, naturalmente, bisognerà prima attivare un account per poter procedere con la visione della partita. In streaming la sfida tra Bari e Palermo potrà essere vista sempre con DAZN, Sky (SKy Go) ed Helbiz Live.

Di seguito le probabili formazioni della sfida di Serie B di oggi:

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Folorunsho, Maiello, Maita; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala; Broh, Damiani; Elia, Floriano, Valente; Brunori. All: Corini