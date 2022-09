Bari, Polito: “Tre anni per costruirci. Voglio giocare col mio DNA”

"Sapete le problematiche trovate e le scorie vecchie che ho trovato. Non ho mai avuto una grossa libertà di muovermi, soprattutto per le uscite e alcune entrate. Soddisfatti al 100% no, ma con una percentuale altissima sì. Non mi pongo degli obiettivi: in Serie B, a differenza di altri campionati come la Serie C, in cui se costruisci la squadra per vincere almeno ci vai vicino, è difficile dire dove puoi arrivare. Io voglio parlare partita per partita e vedere cosa riusciamo a incrementare. Guardate Crotone e Vicenza: avevano investito dei soldi e sono retrocessi. Le partite sono tutte molto equilibrate, anche chi ha costruito spendendo milioni e milioni non è detto vada in Serie A. I tifosi devono essere liberi di sognare nel momento in cui riusciamo a costruire una base importante. Il Bari ha bisogno di tre anni per costruirsi e insidiare i grandi club. La Serie B ormai è milionaria, noi possiamo insidiarla con le idee, con una piazza in cui è difficile giocare per gli altri, e con il tempo e lavoro. Non ho preoccupazioni, sappiamo di stare in un campionato difficile e le insidie sono dietro l'angolo. Siamo pronti a battagliare su ogni campo. Noi viviamo di obiettivi di squadra che a volte si riescono a raggiungere e altre meno. Ora abbiamo un raggio più ampio, l'obiettivo è mantenere la categoria. Non sono soddisfatto solo perchè in ogni ambito non puoi avere tutto ciò che vuoi. Bari ha bisogno di gente che sudi la maglia. Il senso di appartenenza lo vedo tanto, e anche se sono napoletano e non ho giocato nel Napoli ho sempre sputato il sangue. Io voglio gente che entri in campo col mio DNA, con voglia di scoppiare il pallone in ogni situazione".