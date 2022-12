Bari, Polito: “Viviamo un momento difficile, ma non è crisi. Cheddira resta”

"Questo Bari ha acuto una partenza a bomba, oltre ogni aspettativa e ora sembra che la situazione negativa. È normale che manchi la vittoria, ma in un percorso di una stagione intera è normale un periodo come questo, dobbiamo mantenere il nostro equilibrio per cercare di portare il Bari il più in alto possibile anche perché la classifica è bellissima. Dobbiamo trovare un po’ più di brillantezza, ma non passiamo un periodo di crisi. Mercato? Caprile e Cheddira finiranno la stagione con il Bari, ve lo assicuro. Avranno sicuramente delle offerte, ma ne parleremo al momento opportuno. In entrata ci sarà bisogno di qualcosa per migliorarci e ci faremo trovare pronti. La piazza merita la A ad alto livello e io ho dato tre anni di tempo. Siamo partiti fortissimo e piace a tutti sognare, ma dobbiamo però mantenere l’equilibrio. Se bisognerà fare degli investimenti ne parleremo con la società a tempo opportuno. Sfrutteremo le occasioni qualora si presentassero. Ci vuole il giusto equilibrio per alzare il livello della squadra".