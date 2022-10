Bari, Ricci: “Nessuno si aspettava questo inizio. Cheddira? Una grande crescita”

"Rispetto alle prime giornate le squadre stanno iniziando ad affrontarci in maniera diversa, perché sanno di trovare una formazione compatta e difficile da fronteggiare. Noi siamo gli stessi di luglio e agosto, restiamo umili e pensiamo partita dopo partita, sappiamo che l'obiettivo è la salvezza, ciò che verrà dopo sarà tutto guadagnato. Nessuno poteva aspettarsi un inizio così, fa piacere ma dobbiamo lavorare sodo. Sicuramente in fase difensiva devo migliorare, lo so benissimo, mi piacerebbe segnare il primo gol con questa maglia, ma alla fine l'importante è fornire assist e coprire bene. Dobbiamo lavorarci, ma sono comunque contento dell'avvio di stagione e spero di poter continuare così. Speriamo di regalare altre emozioni alla città, per noi è sempre un piacere vedere tutti quei tifosi giunti a Venezia. Cheddira? Non ho mai visto una crescita così, forse solamente Forte alla Juve Stabia ma lui sta andando oltre".