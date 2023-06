Bari, San Nicola già sold out per finale playoff contro il Cagliari

Un posto per due nella finale playoff di Serie B, che vede Bari e Cagliari giocarsi l'accesso al prossimo campionato di Serie A. La sfida di ritorno che si giocherà domenica 11 giugno sarà di quelle valide per il massimo campionato italiano, sia per qualità in campo che per quantità sugli spalti. Si, perché lo stadio San Nicola che ospiterà la sfida è già andato sold out come condiviso dal presidente del club pugliese Luigi De Laurentiis tramite profili social. Beh, l'attesa è già cominciata ma prima c'è da giocare il match d'andata, quello di giovedì in territorio sardo.