Bari-Südtirol, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 20:30 per il ritorno delle semifinali dei playoff di B. Grande battaglia al San Nicola tra Bari e Südtirol.

Bari-Südtirol si daranno battaglia oggi, venerdì 2 giugno 2023 alle ore 20:30 per la gara di ritorno del playoff Serie B valida per le semifinali. Dopo la vittoria della squadra di Bolzano all'andata, al San Nicola i galletti proveranno a ribaltare tutto.

Bari-Südtirol, le ultime

Come detto, all'andata era stato il Südtirolad imporsi allo scadere con un gol di Rover. Il Baridovrà quindi ribaltare il risultato per andare a giocarsi la finale e la promozione. Per farlo, gli uomini di Mignani dovranno dare tutto. In campo Caprile in porta. Difesa affidata a Dorval, Di Cesare, Vicari e Ricci. A centrocampo spazio a Maita, Maiello e Benedetti. Esposito agirà alle spalle di Cheddira e Antenucci.